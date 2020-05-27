Paderborn'un umutları tükeniyor! Augsburg ile yenişemediler...

Almanya Bundesliga'da 28. hafta mücadelesinde Augsburg, Paderborn'u konuk etti.
WWK Arena'da oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu beraberliğin ardından 12. sıradaki Augsburg, 31 puana yükselirken, son sırada yer alan Paderborn, 19 puana çıktı.
Augsburg, Bundesliga'da gelecek hafta Hertha Berlin'i deplasmanına gidecek. Beraberlik serisi 3 maça çıkan Paderborn ise Bayern Münih'e yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Dortmund'u konuk edecek.
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WWK Arena'da oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu beraberliğin ardından 12. sıradaki Augsburg, 31 puana yükselirken, son sırada yer alan Paderborn, 19 puana çıktı.
Augsburg, Bundesliga'da gelecek hafta Hertha Berlin'i deplasmanına gidecek. Beraberlik serisi 3 maça çıkan Paderborn ise Bayern Münih'e yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Dortmund'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın