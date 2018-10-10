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Paco: "Barça'dan, futboldan keyif almak için ayrıldım"

Dortmund'dan 4 maçta 7 gol atan Paco Alcacer, Barcelona'dan kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paco: 'Barça'dan, futboldan keyif almak için ayrıldım'
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10 Ekim 2018 00:04
Borussia Dortmund'un Barcelona'dan kiraladığı Paco Alcacer, transferin gerekçelerini anlattı.

ESPN'e konuşan Paco Alcacer, "Barcelona'dan ayrılma kararı verdim, çünkü tekrar futboldan keyif almak istiyordum. Futbol oynamak istiyordum. Barcelona'da Messi, Luis Suarez ve Phillippe Coutinho nedeniyle Barcelona'da dakika bulabilmek bile çok zor." ifadelerini kullandı.

Dortmund tercihini açıklayan Alcacer, "Tercihim dolayısıyla çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk gün, tüm futbolcular bana yardım etti. Bana burada iyi davrandılar ve beni mutlu ettiler. Burada daha çok çalışacağım ve asla yavaşlamayacağım. Hedefim, bu takıma yardım etmek ve elde ettiğim bu fırsatı sonuna kadar iyi değerlendirmek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Barcelona'nın 2016 yazında 30 milyon Euro'ya Valencia'dan transfer edip bu yaz 2 milyon Euro'ya kiraladığı Paco Alcacer, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 4 maçta 7 gol attı.

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