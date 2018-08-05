Özlem Kaya gözünü madalyaya dikti

Şampiyonada 3 bin metre su engelli yarışlarında mücadele edecek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rakiplerim güçlü, zorlu bir yarış olacak. Hedefim madalya kazanmak. Bir, iki rakibimiz biraz daha güçlü. Onun dışında herkes birbirine bir iki saniye yakınlıkta. Yani sonuç çok farklı olabilir. Saymadığımız isimler ilk üçe girebilir. Biz de şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı.Atletizmde 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellide bronz madalya kazanan Özlem, çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini aktararak, şunları kaydetti:"Çok iyi hazırlandım. Bazı antrenmanlarda oturup, yorgunluktan ağladım. Bazen otel odasında kıyafetlerimi değiştirmeden yorgun biçimde kendimi yatağın üzerine atıp saatlerce uyuduğumu biliyorum. Bunların karşılığını almak istiyorum. İki aylık süreçte Kenya'da dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirdim. Daha sonrasında ise Erzurum'da 2200-2400 rakımda üç aylık bir çalışma süreci geçirdim. Şampiyonada öncelikli olarak hedefimiz, engelli yarışları biraz riskli olduğu için kazasız ve belasız şekilde finale kalmak. Herhangi bir sıkıntı olmazsa finale kalıp, orada da madalya mücadelesi vermek istiyorum."28 yaşındaki Özlem, 3 bin metre su engelli yarışlarında mücadele etmenin zorlukları hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:"Çok güçlü ve kuvvetli olmanız gerekiyor. Çünkü hem koşuyorsunuz hem de atlıyorsunuz. Yorgunken önünüze çıkan engelleri aşmak daha zordur. 28 tane kuru, 7 tane su engelini geçmek zorundasınız. Su engellerine özellikle güçlü girmeniz gerekiyor. Oradan güçlü çıkan zaten yarışmayı da önlerde tamamlıyor. Kazanmak için çalışmak gerekiyor. Mutlu olmak için de bu çalışmanın karşılığını almak gerekiyor. Kazanmak için azimli, hırslı olmak gerekiyor. Bu özelliklerin hepsi bende var. Bunların karşılığı olarak da madalya kazanmak istiyorum."