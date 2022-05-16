ÖZET İZLE: Dortmund, Hertha'yı play-out'a yolladı

Dortmund, Hertha Berlin'i 2-1 mağlup ederek rakibini Bundesliga'da kalmak için play-out turu oynamaya mecbur bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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ÖZET İZLE: Dortmund, Hertha'yı play-out'a yolladı
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16 Mayıs 2022 13:17
Borussia Dortmund, Almanya 1. Bundesliga'nın son haftasında Hertha Berlin'i konuk etti.

Hertha Berlin, 18. dakikada Ishak Belfodil'in penaltı golüyle öne geçti. Dortmund, 68'de Erling Haaland'ın penaltısı ve 84'te Youssoufa Moukoko'nun golleriyle 3 puana uzandı.

Dortmun sezonu ikinci sırada bitirdi. Hertha Berlin ise 33 puanda kaldı ve sezonu sondan 3. sırada bitirdi.

Hertha, Hamburg ile gelecek sezon Bundesliga'da yer almak için play-out maçları oynayacak.

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