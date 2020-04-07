Özel sporcu Topaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.Herkese evde kalmaları çağrısında bulunan Topaloğlu, süreci evinde antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.Spordan da uzaklaşılmaması önerisinde bulunan Topaloğlu, "Benim gibi veya benzer durumdaki arkadaşlar için spor yapmak çok önemli. Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde evimizde kalarak, birbirimizi arayarak moral verelim. Spordan hiçbir şekilde kopmayalım. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılarak ülkemize destek olalım." dedi.Topaloğlu, Canik Belediyesinde çalıştığını belirterek, "Bana bu imkanı sağlayan herkese, özellikle Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür ederim. Ben de maaşımdan bir kısmını bağışlayarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' destek oluyorum." diye konuştu.