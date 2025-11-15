15 Kasım
Osimhen, her kulvarda rakiplerine kabusu yaşatıyor!

Victor Osimhen her kulvarda rakiplerine kabusu yaşatıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 6 golle krallığa göz diken Osimhen, Nijerya'yı Dünya Kupası'na götürmek için Gabon'u da boş geçmedi, yolu aydınlattı.

calendar 15 Kasım 2025 09:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen, her kulvarda rakiplerine kabusu yaşatıyor!
Galatasaray'ı golleriyle geçen sezon çifte kupalı şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ne de damgasını vurdu.

Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a attığı 6 golle krallıkta zirveye yerleşen Osimhen, ülkesi Nijerya'yı da sırtladı.

Gabon'a 2 gol atan ve 4-1'lik galibiyette başrolü oynayan Nijeryalı forvet, yarın akşam Kongo'ya rakip olacak.


Nijerya bu maçı da kazanırsa Dünya Kupası bileti için kıtalararası elemelere katılma hakkı elde edecek.

Bir seneyi devirdiği G.Saray kariyerinde 46 gol-7 asist karnesine sahip Osimhen, sarı-kırmızılılara geldikten sonra milli takım performansını yukarı çekti.

DEĞERİNİ KATLAYACAK

Son 10 milli maçta 10 gol-1 asiste imzasını koyan 26 yaşındaki futbolcu, Nijerya ile Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapan yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda da boy gösterirse değerini katlayacak.

'BASKIDAN KORKMAM'

Nijerya forması ile Gabon karşısında iki gol atıp toplamda 31 kez ağları sarsan Osimhen, ülkesinde de günün adamı oldu. Maçın sonunda "Ben baskıdan korkmam. Çok zor ve ciddi maçlar oynadım. Ben santrforum, gol atmak için çabalıyorum" dedi.

GARDİ'DEN TRANSFER MESAJI

G.Saray'ın transferlerinde payı olan, en son da Osimhen'i getiren menajer George Gardi, hayalleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Yeni transferler için de mesaj veren Gardi, "Son birkaç yıldır bu kulüp için yaptığım çalışmalar var, ancak projenin henüz bitmediğini hissediyorum. Okan Buruk'la ortak hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı. 

 
