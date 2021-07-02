Osama Rashid: 'Gaziantep'i desteklemeye devam edeceğim'

Gaziantep FK'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Khor Fakkan'a transfer olan ve kontratı ile ilgili sorun bulunan ancak yapılan yazışmalar sonucunda çözülen Osama Rashid ayrılık yaşandıktan sonra ilk kez konuştu.



İyi bir oyuncu olduğunu ancak Gaziantep FK'da kendisi adına işlerin yolunda gitmediğini belirten Rashid, "Gaziantep FK sezonun ilk bölümünde harika işler yapmıştı. Başarılı olacak niteliklere sahibim ama bazen işler yolunda gitmez. Futbol böyledir. En iyi oyunlarımı oynayamadığımı biliyorum ve bu yüzden çok eleştirildiğimin de farkındayım. Gaziantep'i desteklemeye devam edeceğim. Kulüp ve şehir başarıyı hak ediyor. İnşallah Avrupa'ya giderler" dedi.



Haber: Ali Budak



