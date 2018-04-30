Orkan Çınar: ''Belki direkleri dövmem...''

'un deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve kiralık olarak Konyaspor forması giyenaçıklamalarda bulundu. Orkan, maçın son bölümünde 35 metreden kullandığı ve üst direkte patlayan frikiği hakkında konuştu.Yenilmelerine rağmen iyi yolda olduklarını söyleyen Çınar, ''Çok iyi hazırlanmıştık. İyi bir sonuçla döneceğimize emindik. Futbolda böyle şeyler olabilir. Takım iyi oynuyor. 5 haftadır gol yemiyorduk. Arada bir böyle şeyler olabilir. Önümüzdeki maçları almak isteyeceğiz.'' sözlerini kullandı.35 metreden kullandığı frikik üst direkten dönen Orkan, pozisyonu değerlendirirken, ''Attığım frikik keşke gol olsaydı ama nasip değilmiş. Biraz daha çalışmaya devam edeceğim. Daha çok çalışmaya devam edersem belki direkleri dövmeyi bırakıp gol atabilirim.'' dedi.