Ömer Erdoğan: 'Gol geliyorum diyordu'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kurluşa açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Ömer Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Yeni bir takımız. Rakibimiz oyun kurgusu oturmuş, en çok birlikte oynayan oyuncu grubuyla karşımıza çıktı. Bizden daha hazır durumdaydı oyunsal anlamda. Bizim de 8 tane ilk 11'de oyuncu var. Bunların çoğu ilk defa Türkiye'de oynuyor. Bugün istediğimiz futbolu sahada göremedik. Mücadele olarak iyi oynadık. İlk 15 dakika baskılı oynamak, savunmadan çıkarken rahatsız etmek istiyorduk. Nitekim rahatsız ederek golü bulduk.



Galatasaray'ın savunma arasına, arkasına attığı toplara çalıştık ama oradan golü yedik. Gol açıkçası geliyorum diye bağırıyordu. Yediğimiz gole kadar bariz pozisyonlar yoktu. Biz de pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. 88'de gol yemek üzdü. Ben umutluyum. Takımıma güveniyorum. Geçen seneki oyunu göstermek için daha çok çalışacağız. Türk futbolseverlerin izlerken keyif aldığı bol gol atan bir Hatayspor yaratmak istiyoruz. İnşallah bu konuda başarılı olacağız."



