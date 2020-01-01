"Oladipo'nun değeri, ismi kadar büyük değil" iddiası!

Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun değerinin, "isminin gösterdiği kadar büyük olmadığı" ve takas edilmeyeceği iddia edildi.



ESPN'den Tim Bontemps, Oladipo'nun adı takas söylentilerinde geçse de, çok fazla ilgi çekmesinin beklenmediğini söyledi.



Bontemps, ESPN'den Brian Windhorst ile The Hoop Collective podcast'ine konuk oldu ve düşüncesini şu şekilde sundu:



"Bence Oladipo'nun geçtiğimiz yılı biraz tuhaf geçtiğinden dolayı, takas edilmesi pek olası değil. Hem sakatlıktan geri döndüğü için ve açıkçası, döndükten sonra pek iyi olmadığı için. Ligdeki insanlarla konuştuğum üzere, değerinin, şu anda isminin gösterdiği kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum.



Ve bence Pacers, kendisinin sezonda gerçekten iyi oynamasını ve kalmaya karar vermesini umuyor. Ya da daha iyi oynamasını ve değerini yükselttikten sonra takas etmeyi düşünüyor da olabilirler."



LOWE'A GÖRE, BUCKS BİR SEÇENEK



ESPN'den Zach Lowe, yakın zamanda "Size Victor Oladipo için gözümün üstünde olduğu bir ekip söyleyeceğim. Milwaukee. Sadece gözüm üzerlerinde, o kadar diyorum. Gözüm üzerlerinde." şeklinde konuşmuştu.



Oladipo'nun Pacers ile olan mevcut sözleşmesinde bir yılı daha bulunuyor ve bir uzatma kontratı imzalamazsa, 2021'de serbest oyuncu olacak.



