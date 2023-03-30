OKULLAR TATİL Mİ? 31 MART 2023 yarın okullar tatil mi?

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Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ise okullar tatil mi öğrenmek istiyor. 29-30 Mart 2023 Ankara hava durumundan dolayı okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden duyuru yapıldı mı? İşte Ankara hava durumu ve eğitim öğretim ile ilgili son durum...Okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara sporx.com üzerinden ulaşabilirsiniz...Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji bugün beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Valiliklerden yapılan açıklamalarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiği ifade edildi. İşte 30 Mart Perşembe günü kar tatili ilan edilen iller...Nevşehir'de öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.Ordu'da yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.Gümüşhane Valiliği, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün bir gün süre ile Tatil edildiğini açıkladı.Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildi. Suşehri ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.Bayburt'ta il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.Muş Valiliği, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığını belirtti. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle eğitime ara verildi.Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine "Taşıma Servisi" ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.