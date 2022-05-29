Okçulukta 'Fetih Kupası' heyecanı yaşandı

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tamamlandı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, olimpik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, birinci oldu. Bu kategoride ikinciliği İstanbul Okçuluk Spor Kulübünden Berkay Akkoyun ve üçüncülüğü ise Ankara Yıldırım Okçuluk Spor Kulübünden Mustafa Buğrahan Çoban elde etti.



Yarışmalarda dereceye giren diğer sporcular şunlar:



Makaralı yay kadınlar:



1- Ayşe Bera Süzer



2- Yeşim Bostan



3- Sevim Yıldır



Makaralı yay erkekler:



1- Muhammed Yetim



2- Batuhan Akçaoğlu



3- Demir Elmaağaçlı



Olimpik yay kadınlar:



1- Elif Berra



2- Aslı Er



3- Gülnaz Büşra Coşkun



Olimpik yay mix:



1- Gülnaz Büşra Coşkun ve Mete Gazoz



2- Gizem Özkan ve Musa Arzuman



3- Melisa Gazoz ve Berkay Akkoyun



Puta kadınlar:



1- Aysun Demirci



2- Sena Keçeci



3- Dayang Ferazlyn (Malezya)



Limitsiz hava koşusu kadınlar:



1- Rahime Kevser Atasoy



2- Şebnem Saliha Çakıroğlu



3- Valeria Bogarova (Slovakya)



Puta erkekler:



1- Laszlo Koczka (Macaristan)



2- Muradil Uuulu (Kırgızistan)



3- Abdurrahman Kaymak



Limitsiz hava koşusu erkekler:



1- Peter Bogar (Slovakya)



2- Mustafa Koçak



3- Ferhat Erilli alırken



Organik yay hava koşusu karma:



1- İbrahim Balaban



2- Ivar Malde (Norveç)



3- Fatih Yıldız



Makaralı yay mix takımlar:



1- Yeşim Bostan Uçar ve Batuhan Akçaoğlu



2- Öznur Cüre ve Demir Elmaağaçlı



3- Gizem Elmaağaçlı ve Yunus Emre Arslan









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