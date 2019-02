Okay Yokuşlu: 'Daha da iyi olacak'

"UMARIM HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"

'da forma giyen milli oyuncumuz, hafta sonunda Sevilla'ya 1 gol attığı maçın ardından beIN Sports Haber'e açıklamalarda bulundu.Takımında stoper oynama ihtimali ile ilgili konuşan Okay, "Takıma yeni gelen bir stoper arkadaşımız var, ondan önce stoper sıkıntımız vardı ve ben 2 hafta önce stoper oynayacaktım. O hafta sakatlandım ve sahaya çıkamadım. Ben düzelene kadar kulübümüz yeni bir transfer yaptı ve o eksiklik giderildi ben de dönünde orijinal mevkim olan orta sahada görev aldım. Bir takım sporu yapıyorsunuz, hocanız size orada görev vermeyi düşünüyorsa neden olmasın" ifadelerini kullandı.İspanyolca öğrendiğini belirten genç oyuncu, "Vigo'ya ait hissediyorum, yaklaşık 6 ay oldu. 6 aylık süreçte buraya alıştım diyebilirim. Futbolu dili bir, saha içinde anlaşmak zor olmuyor ama saha dışında zaman gerekiyor. Şehre, insanlara alıştım. Şu anda konuşulanların %80-%90'ını anlayabilen seviyedeyim ve her şeyi konuşabilecek seviyedeyim. İspanyolca öğrenince şehre ve takıma daha çabuk adapte oluyorsunuz" diye konuştu.Hedefinin daha büyük takımlarda oynamak olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "La Liga dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi. Burada başarılı olmak ve kendimi göstermek çok önemli. Koyduğum hedefler doğrultusunda burada başarılı olup, daha iyi yerlere gelme hedefim var, bunun için çalışıyorum. Daha da iyi olacak. Haberleri duydukça, ben de gurur duyuyorum. Umarım her şey çok daha iyi olacak ve hem ülkemiz açısından, hem de arkadan gelecek arkadaşlara naçizane örnek olmak açısından iyi olacak" dedi.Okay ayrıca, Türk mutfağının hiçbir yerle kıyaslanamayacağını da kaydetti.