OHAL ilan edilen iller hangileri? OHAL ilan edilen 11 ile Elazığ dahil mi? OHAL ne zaman bitecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir depreme uyandı. Bu deprem sadece Kahramanmaraş'ı değil Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremle ilgili son açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında "3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz." dedi.KahramanmaraşGaziantepMalatyaDiyarbakırKilisOsmaniyeAdanaElazığŞanlıurfaAdıyamanHatayDeprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve OHAL 3 ay sürecek. Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır.Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.Deprem bölgesindeki işyerlerinde sendika kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.