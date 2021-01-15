Oğuzhan Özyakup 11'i zorluyor

Beşiktaş'ta son 4 lig maçında 2 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren Oğuzhan Özyakup, 11'i zorluyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Oğuzhan Özyakup 11'i zorluyor
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15 Ocak 2021 10:10
Galatasaray karşısında sahaya süreceği ilk 11'e henüz tam olarak karar vermeyen teknik direktör Sergen Yalçın, orta alanda Mensah'ın yerine Oğuzhan'ı görevlendirebilir. Atiba ve Josef'in ise mücadeleye 11'de başlaması yüksek ihtimal gözüküyor. Sergen hoca, ligdeki 2-2'lik Hatay beraberliğinin ardından Galatasaray'ı devirip zirvedeki yerlerini sağlamlaştırmak amacında.



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