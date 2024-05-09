Öğretmenler iş bırakma eylemi: Yarın öğretmenler grevde mi?

İstanbul Eyüpsultan'da bir özel lisede yaşananlar kan dondurdu.

Özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından silahla öldürüldü.

Hayatını kaybeden eğitimde toprağa uğurlanırken, katil zanlısı ise tutuklandı.

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Türk Eğitim-Sen sendikası, iş bırakma kararı aldı.

Peki, Öğretmen grevi ne zaman? Öğretmenler ne zaman grev yapacak? İşte detaylar...

Türkiye, İstanbul'daki bir okulda, öğrencisi tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden bir okul müdürünün trajik ölümü ile yasa boğuldu. Öğretmenlere yönelik devam eden şiddet olaylarını kınamak ve son saldırıyı protesto etmek amacıyla, birçok öğretmen sendikası 10 Mayıs 2024 Cuma günü iş bırakma eylemi düzenleme kararı aldı. Bu tarihte, çok sayıda öğretmen derslere girmeyecek ve eğitim faaliyetlerini durdurarak eyleme katılacak. İş bırakma kararını alan sendikalar, üyelerine bu yönde bilgilendirme yaptı. Öğretmenler, alınan bu kararlara göre hareket ederek eyleme katılacaklar.

Sendika üyelerinin, sendika tarafından belirlenen kararlara uyarak eylemlere katılmaları onların en temel haklarındandır. Suç teşkil etmeyen konularda üyeler, iş bırakma gibi eylemlere katılma özgürlüğüne sahiptirler. Öğretmenler de memur statüsünde oldukları için, sendikanın kararına uyarak grev, toplu eylem ya da gösteriye katılmaları disiplin cezasını gerektirmez. Bu tür eylemler, "sendikal faaliyet" olarak kabul edilir ve geçerli bir "mazeret" sayılır. Bu sebeple, eyleme katılan öğretmenlere cezai işlem uygulanmamalıdır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2009/1063 Karar No: 2013/1998 ile sendika eylemine yönelik olarak verdiği kararında; Sendikanın eylem kararına uyarak göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğine vurgu yapıldı.

Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, sendikaların eylem kararları geçerli mazeretler arasında sayıldığından idari cezalarla ilişkilendirilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sendikaların aldığı bir günlük iş bırakma kararına uyarak eyleme katılan öğretmenler hakkında soruşturma açması beklenmiyor. Özellikle bir öğretmenin trajik ölümü nedeniyle derin bir üzüntü içinde olan eğitim camiasına, bakanlık yetkililerinin de destek vereceği öngörülüyor. Diğer yandan, işlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeler sendikalar tarafından öğretmenlere yapılacak.

Danıştay sendika üyesi olmayan memurun da, iş bırakma eylemine katılması halinde disiplin cezası verilmeyeceğine karar verdi. TCDD'de yaşanan olayda, bir personel sendika üyesi olmamasına rağmen, bir sendikanın iş bırakma eylemine katılmıştır. Sendika üyesi olmayan memura ceza verilmiştir.

Danıştay, sendika üyesi olmayan memura verilen disiplin cezasını, asalarla tanınan demokratik bir hakkın kullanımının caydırılmasına neden olunacağı gerekçesiyle iptal etmiştir.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet Türkiye'yi derinden sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün matem havası hâkimdi. Ders yapılmadı. Öğretmen ve öğrenciler de tam anlamıyla şoktaydı. Cinayete en büyük tepki eğitim sendikalarından geldi. Eğitim Bir-Sen yaptığı açıklamada, "Öğretmenler olarak canımızı almaya kadar varan şiddete sessiz kalamayız. Caydırıcı yasal düzenleme için 10-17 Mayıs arası imza kampanyası düzenliyoruz" dedi.