Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Haziran 2024

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı ile milyonlarca vatandaş 9 günlük tatil yapacak. Bu uzun tatilin ardından öğretmenler için mesleki çalışma dönemi başlayacak. Öğretmen seminerleri, bu yıl bayram sonrası 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenler, seminer yerlerini Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden öğrenebilirler. Aşağıdaki adımları izleyerek seminer yerinizi kolayca sorgulayabilirsiniz:

Adım 1: MEBBİS platformuna giriş yapın.



Adım 2: Aday şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.



Adım 3: "Mesleki Çalışma Programı" sekmesine tıklayın.



Adım 4: Hangi il, ilçe ve okulda seminere katılacağınızı görüntüleyin.



Bu yılki seminerlerde öğretmenler, bulundukları il dışından da katılım sağlayabilecekler. Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehir dışında bulunan öğretmenler, bulundukları ilden seminerlere katılma imkânı bulacaklar. Bu uygulama, öğretmenlerin seminerlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla getirildi.

Seminerler, yüz yüze gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı, seminerlerin online olarak değil, fiziksel olarak belirlenen yerlerde yapılacağını açıkladı. Bu karar, öğretmenlerin daha verimli bir eğitim süreci geçirmeleri amacıyla alındı.

Bayram sonrası başlayacak olan öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminerlerde, öğretmenler mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. MEBBİS üzerinden seminer yerlerini sorgulayarak, hangi il, ilçe ve okulda eğitim alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Seminerler yüz yüze yapılacak.



MEBBİS üzerinden seminer yerinizi sorgulamayı unutmayın.



İl dışından katılım sağlayacak öğretmenler için kolaylık sağlanmıştır.



Öğretmenler, bu yaz tatilinin ardından başlayacak seminerlerde mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bilgiler edinecekler. Seminer programı ve yerleri hakkında güncel bilgileri takip etmek için MEBBİS'i düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.