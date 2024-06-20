Haber Tarihi: 20 Haziran 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 16:54

Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Haziran 2024

Okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren öğretmenler, bayram sonrası başlayacak seminerlere hazırlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Haziran ayı seminer takvimini ve seminer yerlerini açıkladı. İşte, seminer yerlerinin nasıl öğrenileceği ve programın detayları.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Haziran 2024
Abone Ol
16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı ile milyonlarca vatandaş 9 günlük tatil yapacak. Bu uzun tatilin ardından öğretmenler için mesleki çalışma dönemi başlayacak. Öğretmen seminerleri, bu yıl bayram sonrası 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Seminer yerleri nasıl öğrenilir?

Öğretmenler, seminer yerlerini Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden öğrenebilirler. Aşağıdaki adımları izleyerek seminer yerinizi kolayca sorgulayabilirsiniz:

Adım 1: MEBBİS platformuna giriş yapın.

Adım 2: Aday şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.

Adım 3: "Mesleki Çalışma Programı" sekmesine tıklayın.

Adım 4: Hangi il, ilçe ve okulda seminere katılacağınızı görüntüleyin.

Bu yılki seminerlerde öğretmenler, bulundukları il dışından da katılım sağlayabilecekler. Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehir dışında bulunan öğretmenler, bulundukları ilden seminerlere katılma imkânı bulacaklar. Bu uygulama, öğretmenlerin seminerlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla getirildi.

Seminerler, yüz yüze gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığı, seminerlerin online olarak değil, fiziksel olarak belirlenen yerlerde yapılacağını açıkladı. Bu karar, öğretmenlerin daha verimli bir eğitim süreci geçirmeleri amacıyla alındı.

Bayram sonrası başlayacak olan öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. 24-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminerlerde, öğretmenler mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. MEBBİS üzerinden seminer yerlerini sorgulayarak, hangi il, ilçe ve okulda eğitim alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Seminerler yüz yüze yapılacak.

MEBBİS üzerinden seminer yerinizi sorgulamayı unutmayın.

İl dışından katılım sağlayacak öğretmenler için kolaylık sağlanmıştır.

Öğretmenler, bu yaz tatilinin ardından başlayacak seminerlerde mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bilgiler edinecekler. Seminer programı ve yerleri hakkında güncel bilgileri takip etmek için MEBBİS'i düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bart Verbruggen: ''Bir puan bir puandır'' Euro 2024 Bart Verbruggen: ''Bir puan bir puandır''
Virgil van Dijk: 'Savunma şeklimizden memnunum' Euro 2024 Virgil van Dijk: "Savunma şeklimizden memnunum"
Olivier Giroud: ''Kaderimiz hala ellerimizde'' Euro 2024 Olivier Giroud: ''Kaderimiz hala ellerimizde''
Kingsley Coman: ''Şansları gole çeviremedik'' Euro 2024 Kingsley Coman: ''Şansları gole çeviremedik''
Didier Deschamps: ''Kazanmak için gol atmalıyız'' Euro 2024 Didier Deschamps: ''Kazanmak için gol atmalıyız''
Ronald Koeman: ''Sonuç biraz hayal kırıklığı'' Euro 2024 Ronald Koeman: ''Sonuç biraz hayal kırıklığı''
Olise, adım adım Bayern Münih'e Dünya Transferler Olise, adım adım Bayern Münih'e
EURO 2024 D Grubu'nda genel görünüm: Polonya veda etti Euro 2024 EURO 2024 D Grubu'nda genel görünüm: Polonya veda etti
Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti Spor Toto 3. Lig Bursaspor, Ahmet İlhan Özek'i transfer etti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süleyman Hurma'dan Levent Mercan açıklaması!
2
Galatasaray'da McTominay için geri sayım!
3
Batshuayi'nin eşinden flaş paylaşım: "Ölüm tehditleri"
4
Bayern Münih'ten Hakan Çalhanoğlu'na kanca!
5
Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına cevap!
6
Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı!
7
Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'ye teklif hazırlığı

SON HABERLER

yukarı ok