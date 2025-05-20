Haber Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:28

OGM 3477 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan ve on binlerce adayın büyük bir umutla beklediği 3477 personel alımı sonuçları, merak konusu olmaya devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden geçen sürede, adaylar "OGM 3477 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, adayların merakla beklediği OGM 3477 alım sonuçları ne zaman açıklanacak ve bu süreçte neler yaşanıyor?

OGM 3477 personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 3477 sözleşmeli personel alımı için başvurular 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri gibi çeşitli pozisyonlar için yapılan bu alımda, adaylar KPSS P94 puan türü esas alınarak değerlendirmeye tabi tutuluyor. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler, değerlendirme sürecinin tamamlanarak "OGM 3477 alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" duyurusuna çevrilmiş durumda. Edinilen bilgilere göre, sonuçların Mayıs ayının son haftası veya Haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor. Adaylar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden sonuçları sorgulayabilecekler. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı belirtiliyor.

OGM 3477 ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Orman Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 3477 sözleşmeli personel alımı süreci, on binlerce adayın kaderini belirleyecek olması nedeniyle büyük bir dikkatle takip ediliyor. Başvuruların 28 Mart 2025'te sona ermesinin ardından, değerlendirme süreci başladı. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi ve şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Resmi Duyuru Nereden Yapılacak?

Adayların yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecekleri resmi kanallar şunlardır:

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr)

Adaylara sonuçlar hakkında ayrıca yazılı veya mail yoluyla herhangi bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle adayların belirtilen platformları düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

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