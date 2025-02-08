O Ses Türkiye 2025 Ne Zaman Başlayacak?

Yapılan resmi açıklamalara göre, O Ses Türkiye 2025 sezonu 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bu sezonun jüri kadrosu da oldukça dikkat çekici. Jüri koltuğunda şu isimler yer alacak:

Beyazıt Öztürk: Türkiye'nin sevilen komedyeni ve sunucusu Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'de jüri üyeliğine devam ediyor.

Hadise: Başarılı pop şarkıcısı Hadise, programın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olarak yeniden karşımızda olacak.

Gökhan Özoğuz: Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, enerjik ve samimi tavırlarıyla jüri koltuğundaki yerini alacak.

Melike Şahin: Bu sezonun sürpriz ismi olan Melike Şahin, ilk kez O Ses Türkiye jürisinde yer alacak.

Bu güçlü jüri kadrosu, yarışmacılara rehberlik edecek ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Her sezon olduğu gibi, O Ses Türkiye 2025'te de birbirinden yetenekli yarışmacılar sahne alacak. Yarışmacılar, seslerini jüri üyelerine ve izleyicilere kanıtlamak için büyük bir çaba gösterecekler. Ayrıca, jüri üyeleri arasındaki tatlı rekabet ve diyaloglar da programa ayrı bir renk katacak.

Yarışmanın formatında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Yarışmacılar, seçtikleri şarkıları seslendirerek jüri üyelerini etkilemeye çalışacaklar. Jüri üyeleri ise beğendikleri sesleri takımlarına dahil etmek için butona basacaklar. Sezon boyunca sürecek olan bu süreç, finalde en iyi sesin belirlenmesiyle son bulacak.

İlk kez 2011 yılında yayınlanmaya başlayan O Ses Türkiye, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Her sezon, farklı ve yetenekli yarışmacılarıyla dikkat çeken program, Türk televizyon tarihinin en başarılı yarışmalarından biri haline geldi. Özellikle jüri üyelerinin uyumu ve yarışmacıların performansları, programın başarısında büyük rol oynadı.

Geçmiş sezonlarda birçok yetenekli isim, O Ses Türkiye sahnesinde keşfedildi ve müzik dünyasında önemli yerlere geldi. Bu da programın ne denli etkili ve önemli bir platform olduğunu gösteriyor.

Müzikseverler ve yarışma tutkunları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. O Ses Türkiye 2025, yenilenen jüri kadrosu ve birbirinden yetenekli yarışmacılarıyla 8 Şubat'ta TV8 ekranlarında olacak. Bu sezonun da önceki sezonlar gibi büyük ilgi görmesi ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

Unutmayın, O Ses Türkiye 2025'in ilk bölümü 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı saat 20.00'de TV8'de! Kaçırmayın!