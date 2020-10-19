Nzonzi: 'Iniesta'ya karşı oynamak istemezdim'

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Galatasaray forması giyen Nzonzi, devre arasında Roma tarafından Rennes'e kiralandı.



Rennes'le başarılı bir dönem geçiren orta saha oyuncusu, takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak.



Fransız Nzonzi bir orta saha oyuncusu olarak rolü hakkında; "Dizilişe göre rolüm değişebilir. 2 hizalı orta saha olarak, 4-3-3 dizilişinde daha geride ya da daha önde olarak oynayabilirim ve hepsinin rolleri farklı. Pozisyon olarak komple denebilir. Bir orta saha top kazanmalı, hücuma katılmalı, iyi bir pasör ve driplingçi olmalı. Bu nedenle bir orta sahanın iyiliğini belirleyen çok fazla etken var." dedi.



"INIESTA'DAN TOP ALAMAZSINIZ"



31 yaşındaki Nzonzi verdiği röportajda 'Karşılaşmak istemediğiniz orta saha oyuncusu kim?' sorusuna; "Defansı iyi olan isimlere karşı oynamak istemem çünkü oyunu hazırlamanıza izin vermezler. Bir de güçle pres yapabilen ve topu geri kazanmada iyi olanlara karşı oynamak istemem. Güçlü hücumu olan orta sahalar da sizi zorlar. Örneğin Iniesta... Sevilla'dayken ona karşı birkaç kez oynadım ve topu asla geri alamazsınız." dedi.



Rennes forması giyen Nzonzi, 20 Ekim günü Krasnodar ile sahalarında karşılaşacakları maçta forma şansı bekleyecek.



