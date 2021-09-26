Nwakaeme, Alanyaspor maçına kilitlendi

Anthony Nwakaeme, skora katkı yapamadığı dört takımdan birisi olan Aytemiz Alanyaspor karşısında şanssızlığını yenmek için sahaya çıkacak

Haber; Sabah
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Nwakaeme, Alanyaspor maçına kilitlendi
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26 Eylül 2021 11:16
Süper Lig'de pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

Bordo-mavili takıma geldiği günden beri hücum hattında önemli bir performans ortaya koyan Nwakaeme ise karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Nijeryalı oyuncunun Süper Lig kariyerinde gol yollarında katkı sağlayamadığı dört takımdan birisi de Aytemiz Alanyaspor.

32 yaşındaki sol kanat, dördüncü kez rakip olduğu Akdeniz temsilcisi karşısında gol yollarında etkisiz kaldı. Yıldız futbolcu, Alanyaspor karşısında şanssızlığını kırmak isterken son iki haftadaki sessizliğini bozup gollerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.


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