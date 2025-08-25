24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Nurettin Açıkalın: "Eksikleri tamamlayacağız"

Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray maçı sonrası konuştu ve transfer mesajı verdi.

25 Ağustos 2025 00:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nurettin Açıkalın: 'Eksikleri tamamlayacağız'
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, en kısa sürede takımın eksikliklerini tamamlayacaklarını söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumundaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Açıkalın, takımın eksik yanları olduğunu belirterek "Genel olarak takımımız, takım şeklinde oynamayı bir şekilde başardı ama son vuruşlarımızda özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Bilet fiyatları gündem olmuştu. Bugün maça ilgiyi nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Açıkalın, "Görüldüğü üzere stadımız doluydu. Biz hemşehrilerimizden destek anlamında fiyat açıklaması yaptık. Maç öncesi de söylemiştim. Yani bu stadyumda 1600 kişi misafir arkadaşlar. Geri kalanı Kayserili hemşehrilerimiz. Onlar da takımına sahip çıktı." diye konuştu.


Takıma takviye konusunda da değinen Açıkalın, transfer yapmanın "uzun ve meşakkatli" olduğunu, takım için en değerli oyuncuyu kadroya kazandıracaklarını dile getirdi.

Transferlerden memnun olduğunu vurgulayan Açıkalın, "Mücadele ettikten sonra hatalar olabilir. Bu çalışarak düzeltilebilir. Sonuçta 2 haftadır beraber oynayan bir ekipten bahsediyoruz. Hiçbir takım yüzde 100 hazır değil. Bizim de çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikar. Teknik yetkililerin bunu kısa sürede gidereceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
