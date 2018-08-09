Nikola Kalinic, Atletico Madrid'e transfer oldu!

Hırvat forvetin yeni takımıoldu! İspanyol ekibi, 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Kalinic'i'dan transfer etti.Atletico Madrid, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve transferi sosyal medya hesabından açıkladı.Transfer döneminde ismi bir dönem Galatasaray ile de anılan Kalinic, geçen sezon başında 20 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.