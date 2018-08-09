Nikola Kalinic, Atletico Madrid'e transfer oldu!

Hırvat forvet Nikola Kalinic'in yeni takımı Atletico Madrid oldu! İspanyol ekibi, 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Kalinic'i Milan'dan transfer etti.
Atletico Madrid, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
Transfer döneminde ismi bir dönem Galatasaray ile de anılan Kalinic, geçen sezon başında 20 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.
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Atletico Madrid, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
Transfer döneminde ismi bir dönem Galatasaray ile de anılan Kalinic, geçen sezon başında 20 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın