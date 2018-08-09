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Nikola Kalinic, Atletico Madrid'e transfer oldu!

La Liga ekibi Atletico Madrid, Milan'dan Nikola Kalinic'i 15 milyon euroya kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nikola Kalinic, Atletico Madrid'e transfer oldu!
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09 Ağustos 2018 18:54
Hırvat forvet Nikola Kalinic'in yeni takımı Atletico Madrid oldu! İspanyol ekibi, 15 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Kalinic'i Milan'dan transfer etti.

Atletico Madrid, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve transferi sosyal medya hesabından açıkladı.

Transfer döneminde ismi bir dönem Galatasaray ile de anılan Kalinic, geçen sezon başında 20 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.



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