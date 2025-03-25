2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijerya, 74. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Zimbabve, bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa ile cevap verdi.
İKİ MAÇTA 3 GOL ATTI
Ruanda ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol atan Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
Nijerya'da golü atan Osimhen, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Nijerya 7, Zimbabve 4 puana yükseldi.
Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Ruanda ile karşılaşacak. Zimbabve, Benin deplasmanına gidecek.
Nijerya, 74. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Zimbabve, bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa ile cevap verdi.
İKİ MAÇTA 3 GOL ATTI
Ruanda ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol atan Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
Nijerya'da golü atan Osimhen, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Nijerya 7, Zimbabve 4 puana yükseldi.
Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Ruanda ile karşılaşacak. Zimbabve, Benin deplasmanına gidecek.