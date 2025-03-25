2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.



Nijerya, 74. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Zimbabve, bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa ile cevap verdi.



İKİ MAÇTA 3 GOL ATTI



Ruanda ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol atan Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.



Nijerya'da golü atan Osimhen, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika forma giydi.



Bu sonucun ardından Nijerya 7, Zimbabve 4 puana yükseldi.



Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Ruanda ile karşılaşacak. Zimbabve, Benin deplasmanına gidecek.



