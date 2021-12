Nihat Özdemir: 'Engelli sporcularımız bizi hep gururlandırdı'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, engelli futbolunu geliştirme stratejisi kapsamında federasyonlarla yaptıkları ortaklıkların sonucunda başarılara imza atıldığını ifade etti.



Başkan Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu anlamlı günün toplumun ayrılmaz bir parçası engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olması temennisinde bulundu.



Türkiye'de engelli futbolunun geldiği noktayı değerlendiren Özdemir, "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi'' ve "Futbol Aşkı Engel Tanımaz" sloganı ile 2006 yılında İşitme Engelliler, Bedensel Engelliler, Görme Engelliler ve Özel Sporcular Spor Federasyonlarıyla yapılan stratejik ortaklıkta 15 yılın tamamlandığını aktardı.



Bu süreçte Türkiye'yi farklı kategorilerde uluslararası platformda defalarca temsil eden engelliler milli takımlarının elde ettikleri tarihi başarılarla ülkenin gururu olduklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:



"Onlarca başarı hikayesi yazmış engelli sporcularımız bizleri daima gururlandırdı. 2021 yılında da engelli futbolunda unutulmaz anlara tanıklık ettik. Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'mız İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 2022 yılında da Dünya Oyunları'nda dereceye gireceklerini ümit ediyorum. İşitme Engelliler Milli Takımı'mız, Brezilya'da 2022 yılında düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) grup eleme maçında Fransa'yı 3-0 yenerek oyunlara katılma hakkını kazandı. Son olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Milli Takımı'mızın Brezilya'da da şampiyon olacaklarına inancımız tam. Sesi görenler futbolunda da hedefimiz büyük ve millilerimizin 2024 yılında Paris'te yapılacak Paralimpik Oyunları'na katılmasını hedefliyoruz. Ampute Futbol Milli Takımı'mız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finalde İspanya'yı 6-0 yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak unutulmaz bir başarıya imza attı."



Türkiye'de 2022 yılında düzenlenecek Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yaparak tüm dünyaya engelli futbolundaki başarılarını ve organizasyon yeteneklerini göstermeye devam edeceklerini belirten Özdemir, "Ampute futbolda dünya şampiyonu olacağımıza da gönülden inanıyorum. Bu unutulmaz başarılar için milletimiz adına tüm sporcularımızın alınlarından öpüyorum. Bizler; iş birliğimizi anlattığımız, 'TFF Engelli Futbolu 15 yaşında' filmini hazırlarken, 'Sesi olmadan çığlık atanların, ayakları olmadan koşan 'tek ayaklı kramponların', 'en güzel gol hissederek atılan gol' diyen sesi görenlerin, verdikleri mücadele ile bize her zaman 'umutlarınız yoksa, yaratın' mesajını veren özel sporcuların, down sendromlu futbolcuların gerçek hikâyesini anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.



Engelliler spor federasyonlarının ve sporcuların daima yanında olduklarını, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem'in uluslararası müsabakalarda millileri yalnız bırakmadığını aktaran Özdemir, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Yine Riva'da gerçekleşen kamplarda, engelli millilerimize moral desteğini esirgemeyen TFF Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Altıntop, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanımız Ömer Gürsoy ve birçok çalışma arkadaşımla beraber TFF ailesi olarak kendilerine desteklerimizi artırarak vermeye devam edeceğiz. Büyük bir gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz ki, bugün geldiğimiz noktada tüm hedeflerimize sırasıyla ulaşıyor ve her yıl yenilediğimiz ve güncellediğimiz 'Engelliler Futbolunu Geliştirme Stratejimiz' ile hedeflerimizi hep yukarılara çıkarıyoruz ve çıkarmaya da devam edeceğiz."





