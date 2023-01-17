Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 11:49 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 11:49

Netlix üyelik ücretleri zammı 2023! Netflix Türkiye fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine zam yaptı. Disney ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle olan rekabetini sürdüren Netflix, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına daha 6 ay geçmeden tekrar zam yaptı. Netflix üyelik paketleri zammı sonra birçok vatandaş Netflix standart planlarına ne kadar zaman geldi? merak ediyor. Peki Netflix zam oranı ne kadar? Netflix üyelik ücreti zammı ne kadar?

Netlix üyelik ücretleri zammı 2023! Netflix Türkiye fiyatlarına ne kadar zam geldi?
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2023 yılının gelmesiyle beraber Netflix üyelik ücretleri de merak konusu olmuştu. Popüler platformlardan birisi olan Netflix'in üyelik ücretlerine zam geldi. Ocak 2023 Netflix üyelik ücretleri de merak edilmeye başlandı. Netflix zam sonrası standart ve HD paket fiyatlarında değişikliğe gidildi. Peki, Netflix 1,2,4 kişilik paket ne kadar oldu? En düşük Netflix fiyatı kaç lira? İşte son yapılan zamlarla güncel ücretler…Peki, şu an itibarıyla (Ocak 2023) Netflix Türkiye üyelik ücreti ne kadar? İşte Netflix Türkiye üyelik paketleri...
2023 Netflix zammı ne kadar? 

2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Netflix Türkiye'de 3 paket bulunuyor. Netflix'in 3 planı ve fiyatları şöyle:
  • Temel Plan: Aylık 63,99 TL
  • Standart Plan: Aylık 97,99 TL
  • Özel Plan: Aylık 130,99 TL
Netflix Türkiye abonelik ücretlleri zammı ne kadar? (2023)
 Netflix Türkiye, 2022 yılını iki zamla kapatırken, 2023 yılının gelmesiyle birlikte abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptığını duyurdu. Tabii bu zam kararı yalnızca Netflix özelinde değil. Zira geçen ay Disney+ da abonelik ücretlerini artırdığını açıkladı.

Son zam kararıyla birlikte Temel Plan 45,99 TL olan 63,99 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda 69,99 TL'lik Standart Plan'ın zam sonrası yeni fiyatı 97,99 TL'ye çıktı. 93,99 TL'lik Özel Plan'ın ücretiyse 93,99 TL'den 130,99 TL'ye kadar yükseldi.

Zam öncesi Netflix Türkiye üyelik ücretleri;

  • Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük
  • Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük
  • Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük
Güncel Netflix Türkiye fiyatları;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


  • Temel Plan: 63,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük
  • Standart Plan: 97,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük
  • Özel Plan: 130,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük
Netflix üyelik iptal etme 

Her şeyden önce Netflix Hesap Ayarları linkine tıklayın.

İstendiğinde "E-posta adresi veya telefon numarası" ile "Parola" bölümlerine hesap bilgilerinizi yazarak giriş yapın.
Sayfayı birazcık aşağı kaydırın, karşınıza çıkan "Üyeliği İptal Et" düğmesine basın.

Son aşamada "üyelik iptali istiyor musunuz?" sorusu çıkacaktır. Şayet hesabınızı gerçekten kapatmak istiyorsanız mavi renkli "İptal İşlemini Tamamla" butonuna basmanız gerekiyor. Eğer Netflix'e gelecekte eklenecek içerikler hakkında mail adresinize bilgilendirme gönderilmesini istiyorsanız, alt kısımdaki "Evet. Yeni eklenen diziler, filmler ve Netflix hakkında bana e-posta gönderin." kutucuğunu işaretlemelisiniz. 


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