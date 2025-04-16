Neşe Tevetoğlu kimdir, kaç yaşında? Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu neden öldü?

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın yani 17 Nisan Perşembe günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında da bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü.

Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:

"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."

Neşe Tevetoğlu, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Neşe Tevetoğlu, ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesidir. Neşe Tevetoğlu, ailesiyle birlikte bir dönem Almanya'da yaşamış, ardından 1986 yılında Türkiye'ye dönerek Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşmiştir. Aile, daha sonra Antalya'ya taşınmıştır.

Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.

Geçtiğimiz yıl, Neşe Tevetoğlu bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle İstanbul'da acil bir ameliyat geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Ancak son dönemde bacağındaki rahatsızlık nedeniyle tekrar tedavi altına alınmıştı.

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, 17 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak .