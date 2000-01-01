NBA'de sezonun, en geç 12 Ekim'de bitmesi bekleniyor!

NBA'in, 22 takım formatı için 31 Temmuz'da Orlando'da devam edecek olan maçlar üzerine bir zaman çizelgesi oluşturduğu bildirildi.



Önerilen modelde, 12 Ekim'de Final serisinin muhtemel 7. maçının oynanmasının beklendiği açıklandı.



NBA Yönetim Kurulu, sezonu yeniden başlatma planını sonuçlandıracak bir oylama için Perşembe günü toplanacak. Lig, NBPA ile birlikte planın ayrıntıları üzerinde çalışmaya devam ediyor.



2020-21 NBA normal sezonunun Aralık ayı sonunda başlaması bekleniyor.



DRAFT VE SERBEST OYUNCU DÖNEMİ DE EKİM'DE!



Ayrıca, NBA Draftı ve serbest oyuncu döneminin başlangıcının, Ekim ayında sıralı bir şekilde izlenmesi de söz konusu.



Draft, genellikle Haziran ayında Finallere tahsis edilen olası son günü izleyen ilk Perşembe günü yapılıyor.



Serbest oyuncu dönemi normalde 1 Temmuz'da başlıyor olsa da, NBA bu tarihi geçtiğimiz sene 30 Haziran'ın öğleden sonrasına (ABD saatiyle) taşımıştı.



