NBA, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e "sahada ardı ardına müstehcen hareketler yaptığı" gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdi.
Embiid, hareketi Philadelphia'nın geçtiğimiz Salı günü Portland Trail Blazers'a karşı evinde kazandığı galibiyette, üçüncü çeyreğin ikinci yarısında yapmıştı.
Embiid, bir basket faul pozisyonunun hemen ardından cinsel organına bakarak kasıklarına art arda dört kez vurmuştu.
Embiid, hareketi Philadelphia'nın geçtiğimiz Salı günü Portland Trail Blazers'a karşı evinde kazandığı galibiyette, üçüncü çeyreğin ikinci yarısında yapmıştı.
Embiid, bir basket faul pozisyonunun hemen ardından cinsel organına bakarak kasıklarına art arda dört kez vurmuştu.