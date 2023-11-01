NBA'den Joel Embiid'e 35 bin dolar ceza!

NBA, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e "sahada ardı ardına müstehcen hareketler yaptığı" gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA'den Joel Embiid'e 35 bin dolar ceza!
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01 Kasım 2023 10:33
NBA, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e "sahada ardı ardına müstehcen hareketler yaptığı" gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdi.

Embiid, hareketi Philadelphia'nın geçtiğimiz Salı günü Portland Trail Blazers'a karşı evinde kazandığı galibiyette, üçüncü çeyreğin ikinci yarısında yapmıştı.

Embiid, bir basket faul pozisyonunun hemen ardından cinsel organına bakarak kasıklarına art arda dört kez vurmuştu.

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