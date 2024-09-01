Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 15:32 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 15:32

Nays güvenilir mi? Nays nedir?

Nays, Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilen bir finans uygulaması olarak, kullanıcılarına çeşitli finansal hizmetler sunmaktadır. Peki, Nays güvenilir mi? Nays nedir?

Nays güvenilir mi? Nays nedir?
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İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın 2024'te kutlayacağı 100. yılına yaklaşırken, sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik önemli yeniliklere imza attığını belirtti. E-ticaret, ödeme hizmetleri, açık bankacılık ve B2B pazar yerleri gibi alanlarda geleceğin platformlarını inşa ettiklerini vurgulayan Lüle, Nays'ın da bu vizyonun bir parçası olduğunu söyledi.

Nays Güvenilir mi?

Lüle, anında indirilebilen ve hemen kullanılmaya başlanabilen, günlük bankacılık işlemlerinde sade ve anlaşılır bir deneyim sunan, dijital ekosistemlerle entegre olan ve kullanıldıkça kazandıran bir uygulama yaratma hedefiyle, Nays'ın 9 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirildiğini ifade etti.

Nays'ı "Kullanıcılarına zaman ve para kazandıran, güvenilir ve eğlenceli bir finans uygulaması" olarak tanımlayan Lüle, uygulamanın öne çıkan özelliklerini şöyle sıraladı: "Nays, benzerlerinden farklı olarak kullanıcıya unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, kullandıkça hediye para kazandırma özelliği ile de öne çıkıyor. Acil nakit ihtiyaçları için esnek kredi imkânı sağlayan uygulama, İş Bankası'nın güvencesi ile kullanıcılarına güven veriyor."

Lüle, Nays'ın finansal fırsatların ötesinde kullanıcılarına değer katmaya devam edeceğini, farklı kesimlerin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'de nakit kullanımının dijitalleşmesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Nays nedir?

Uygulama marketlerinden kolayca indirilebilen Nays, TCKN ve cep telefonu bilgileri ile hızlı bir şekilde kayıt olma imkânı sunuyor. Banka müşterisi olmadan da belirli limitler dâhilinde ve sınırlı özelliklerle kullanılabiliyor. İş Bankası Müşterisi Olma sürecini dijital olarak tamamlayan kullanıcılar ise uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanabiliyor. 12-18 yaş arası gençlerin de aile onayı ile kullanabildiği Nays, günlük finansal işlemlerin yanı sıra, ulaşımdan e-ticarete, online siparişlerden giyime kadar pek çok sektörde indirim ve hediye para fırsatları sunan bir ekosistemle kullanıcılarına avantajlar sağlıyor.
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