Nando De Colo: 'Fenerbahçe çok karmaşıktı'

3 sezon Fenerbahçe Beko forması giydikten sonra bu sezon sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılarak ülkesi Fransa ekiplerinden ASVEL'e katılan tecrübeli oyun kurucu Nando De Colo, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.



"2 KULÜPLE DAHA GÖRÜŞTÜM"



Fransız basınına konuşan De Colo, "ASVEL, projesiyle beni etkilemeyi başardı. Açıkçası 2 kulüple daha görüşüyordum; Monaco ve Valencia. Ancak ikisinin de Euroleague'deki devamlılıklarının henüz belli olmaması beni şüpheye düşürdü. Önümde sadece ASVEL ve Fenerbahçe'de devam etme seçenekleri kalmıştı." dedi.



"HER SENE KOÇ DEĞİŞTİ"



Fenerbahçe Beko'daki dönemini "karmaşık" olarak nitelendiren De Colo, "Fenerbahçe'de 3 yıl geçirdim, orası çok karışıktı. Her yıl koç ve ekibi değişiyordu ancak buna rağmen son sezon Türkiye Ligi'ni kazanmayı başardık. Bir şeyler inşa etmek ve zirveye oynamak istiyorsanız her şeyi yıkıp baştan yapmaya çalışmanın çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. ASVEL'in fazla Euroleague tecrübesi olmasa da play-off için mücadele eden bir ekip. Burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki Nando De Colo, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla THY Euroleague'de 11.8 sayı, 3.8 asist ortalamaları ile oynamıştı.