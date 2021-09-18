Nagelsmann: "Futbolda devrim niteliğinde değişikliğe ihtiyacımız var"

Julian Nagelsmann, futbolun Amerikan futbolunun çok gerisinde kaldığını ve teknolojik devrimin daha detaylı şekilde yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nagelsmann: 'Futbolda devrim niteliğinde değişikliğe ihtiyacımız var'
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18 Eylül 2021 03:49
Bayern Münih'in 34 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine geçti.

Alman teknik adam futbolun teknolojiyle daha fazla içi içe olması gerektiğini belirterek Amerikan futbolunun teknolojik değişimiyle konuyu örnekledi. Nagelsmann Amerikan futbolunda Quarterback (oyun kurucu) mevkisinde oynayan oyuncunun kaskının içinde antrenöründen direktif aldığı bir sistem olduğunu söyleyerek, "Amerikan futbolu teknolojik açıdan futbolun çok ilerisinde. Oyun kurucu sahadayken kulaklıkla antrenöründen gelen komutları duyabiliyor. Bizim de böyle devrim niteliğinde bir yeniliğe ihtiyacımız var. Futbol artık geleneğinin arkasına saklanmaktan vazgeçmeli" açıklamasını yaptı.

Nagelsmann, kariyerine ilk başladığı dönemlerden beri yenilikçi taktikler, idman programları ve futbolun gelişimi üzerine yaptığı açıklamalarla dönem dönem dikkatleri üzerine çekmişti.


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