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Mykhailiuk: "LeBron bana çok yardımcı oldu"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Svi Mykhailiuk, LeBron James'in Lakers ile geçirdiği süre boyunca kendisine hem sahada hem de saha dışında yardım ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Svi Mykhailiuk, LeBron James'in Lakers ile geçirdiği süre boyunca kendisine hem sahada hem de saha dışında yardım ettiğini söyledi.

Mykhailiuk, World of Basketball podcast'ine konuk oldu ve Fran Fraschilla'ya, LeBron'dan öğrendiklerini anlattı:

"Oyuna yaklaşma şeklini, vücudunu koruma ve çalışma şeklini görünce, neden bu kadar uzun süredir (17 yıl) oynadığını ve NBA'de bu kadar çok şey başardığını anlıyorsunuz. LeBron James takımdaki herkesle ilgilenirdi. Saha içinde ve dışında size yardımcı olmak için her şeyi yapardı."

Mykhailiuk, Lakers'ta (2018-19) bir sezon geçirmişti ve şu anda Detroit Pistons'ta forma giyiyor.


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