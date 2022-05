Mustafa Gürsel: 'Hedefe 90 dakika kaldı'

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında, Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak." dedi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Maçın camia ve şehir adına şu ana kadar ki en önemli maç olduğunu vurgulayan Gürsel, şöyle konuştu:



"Şimdi kazandık, böyle maçları oynamak kolay değil. Oyunsal anlamda bu maçları her hafta oynamıyorsun. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi en önemli maçımız perşembe günü. O gün yapacağımız maç süper lig kapısına gelmişken inşallah bize nasip olur. Elimizden geleni yine yapacağız. Artık çok söyleyecek bir şey yok. Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak. Bunun bilincindeyiz, artık çıkmak için bu kadar gelmişken inşallah Allah bize nasip eder."





