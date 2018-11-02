Mustafa Denizli'den Bülent Korkmaz'a övgüler

Denizli, Korkmaz ile ilgili şu sözleri sarf etti;

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile sahasında karşılaşacak Kasımpaşaspor'da teknik direktör Mustafa Denizli, basına açıklamalarda bulundu.Tecrübeli tek adam, "" dediği Bülent Korkmaz'ın başarılı olmasının kendini mutlu ettiğin ifade etti."Antalyaspor çıkış grafiği iyi olan bir rakip. Zaten puan cetvelindeki yerinden de belli. Kadrosunda değerli futbolcular bulunduruyor. Takımın başında da çok değerli bir teknik adam (Bülent Korkmaz) var. Kendisi uzun yıllar birlikte çalıştığım, kardeşimiz yer alıyor. O'nun başarılı grafiği beni de mutlu ediyor. Tabii ki en büyük mutluluk verici şey, benim takımımın başarılı olması. İnşallah çizgimizi herhangi bir şekilde bozmayız. İyi bir yerdeyiz. Daha iyi şeyler de başarmak için her şeyi yapacağız.Kasımpaşaspor ve Antalyaspor, 3 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saai 13:30.