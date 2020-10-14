Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Kasım ayındaki mali genel kurulun ardından seçimli kongre yapılacağını açıklamasının ardından adaylar çalışmalara başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Mustafa Cengiz yeniden aday olacak mı?
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14 Ekim 2020 11:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Kasım ayındaki mali genel kurulun ardından seçimli kongre yapılacağını açıklamasının ardından adaylar çalışmalara başladı.

Burak Elmas, Ozan Korkut ve Metin Öztürk gibi adaylığı konuşulan isimlerin harekete geçtiği bildirildi.

Mevcut başkan Cengiz'in sağlık durumuna göre yarışta olup olmayacağı konusunda kesin kararını vereceği bildirildi.





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