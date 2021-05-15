Mustafa Cengiz: 'Hiç kimseye cevap vermeyin'

Galatasaray'da Malatyaspor maçı öncesinde lider durumda bulunan Beşiktaş için bir karar çıktı



Başkan Mustafa Cengiz, özellikle Beşiktaş cephesinden gelen sözlü ithamlara karşı kesinlikle cevap verilmemesini istedi.



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mustafa Cengiz'in kurmaylarını, "Takımın motivasyonunu bozacak hiçbir harekete izin vermemeliyiz. Şu iş bitene kadar sükunetimizi koruyalım" diye uyardığı öğrenildi.



