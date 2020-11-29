Muslera, Florya'ya geri döndü

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Florya'da çalışmalara başladı

Haber; Sporx.com
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Muslera, Florya'ya geri döndü
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29 Kasım 2020 14:07
Annesinin vefatından sonra ülkesi Uruguay'a dönen ve burada babasının çalıştığı Montevideo City Torque takımıyla beraber idman yapan  Fernando Muslera, Florya'ya geldi ve çalışmalara başladı

Uruguaylı kaleci için sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı" ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılılar bu sezon ligde 10 maçta kalesinde 7 gol görürken, Muslera'nın da ligin ikinci yarısında kalesini geri alması bekleniyor.

2019-2020 sezonunun 27. haftasında Rizespor maçında sakatlanan Muslera formunu kaybetmemek için her gün ekstra idmanlar yaparak hazırlanıyordu







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