Murat Sancak'tan F.Bahçe'ye Onyekuru cevabı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçında Belhanda ve Onyekuru'nun tribünlere yaptığı hareketlerle ilgili konuştu.



Sancak açıklamasında her iki oyuncuya da görüşeceğini belirterek Jorge Jesus'a saygısızlık yapıldığıysa ciddi bir uyarı daha yapacağını söyledi. Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:



"Belhanda'yı uyarınca yapmıyor. Onyekuru'yu da uyarırız. Belhanda 4 mü yapmış? Normal, futbolda var. Önce çuvaldızı kendine batır. Kornere gidiyor, üstüne bir şeyler atılıyor. Akintola ne yaptı? Herhalde hakem Galatasaray'dan gelen bir oyuncu sandı, kart gördü. Jorge Jesus'a saygısızlık yapıldıysa, ciddi şekilde uyarırım."



FENERBAHÇELİLERE MESAJ



Sosyal medyadan açıklama yapan Murat Sancak "Onyekuru ve Belhanda'nın hareketlerini kabul etmemiz mümkün değil ve doğru değil. Bu konuda gerekenleri kendi içimizde değerlendirdik ama değerli Fenerbahçe taraftarı, siz de geçmişi unutun. Artık onlar Galatasaray'ın oyuncuları değil! Adana Demirspor'un oyuncuları ve ona göre davranırsanız, bu hareketler olmaz" ifadelerini kullandı.



JESUS'UN AÇIKLAMASI



Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maç içinde Adana Demirsporlu Onyekuru'yla girdikleri diyalogla ilgili şu sözleri kullandı:



"Henry Onyekuru ile o an maçın içindeki anları konuştuk. Onyekuru'yu uzun zamandır tanıyorum. Belçika'da oynarken Sporting Lizbon'daydım, onu almak istemiştik ama alamamıştık. Aramızda maç içinde güzel bir diyalog geçti."





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