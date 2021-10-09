Muhammed Elyounoussi: 'Lider olma şansımız var'

Norveç Milli Takımı'nda Muhammed Elyounoussi, A Milli Takımımız ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



Hedeflerinin grupta lider olmak olduğunu belirten Elyounoussi, "Galibiyete daha yakın olan taraf bizdik. Maç berabere bitti ama yine de grubu zirvede bitirme şansımız var. Hollanda ile oynayacağımız maç grup liderliği için final havasında olacak." dedi.