Haber Tarihi: 05 Kasım 2025 14:37 -
Güncelleme Tarihi:
05 Kasım 2025 14:37
Muazzez Abacı kimdir? Muazzez Abacı sağlık durumu nasıl?
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede durumu kötüye giden Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Muazzez Abacı, yoğun bakım servisine alındı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle 1 Kasım'da hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtildi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Abacı'nın sağlık durumundaki yeni gelişmeyi menajeri Taner Budak, şu ifadelerle duyurdu:
''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.''
NE OLMUŞTU?
Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Muazzez Abacı, 1 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı.
Abacı'nın menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.''
