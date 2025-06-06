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Mourinho, transferde 2 yıldız ismi yönetime verdi!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, stoper ve ön libero transferleri için yönetime iki futbolcunun ismi verdi. Fenerbahçe yönetimi, o isimler için harekete geçti.

calendar 06 Haziran 2025 14:02
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Mourinho, transferde 2 yıldız ismi yönetime verdi!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho futbol felsefesine uygun olarak öncelikle defansı sağlama almayı düşünüyor. Bu nedenle öncelik stoper ve ön libero transferi.

STOPERE ROGER IBANEZ

Becao ve Djiku'yu gönderecek olan Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen Roger Ibanez için harekete geçti. 2023'te 28.5 milyon euro bonservis ile Al Ahli'ye giden 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin piyasa değeri 17 milyon euro.


Fenerbahçe Ibanez'in bonservisi için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Al Ahli'de 31 maçta 5 gol, 1 asist ile skora katkı yapan Ibanez'in Al Ahli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

ZAKARİA ZORLAYACAK

Geçen sezon Fred'in yanında bazen İsmail Yüksek, bazen Amrabat'ı oynatan Jose Mourinho, Monaco forması giyen Denis Zakaria'nın ismini de yönetime verdi. Ön libero dışında stoper ve merkez orta sahada da oynayabilen 1.90'lık Kongo asıllı İsviçreli oyuncunun defansa direnç kazandırması düşünülüyor. 28 yaşındaki Zakaria'nın 2028'e kadar sözleşmesi olması, piyasa değerinin 30 milyon euroyu bulması transferi zorlaştırıyor. Zakaria, 2023'te 20 milyon euro bonservis ile Juventus'tan Monaco'ya geçmişti.

Zakaria, geçen sezon Monaco'da Ligue 1'de 6 gol attı, 1 asist yaptı. Zakaria'nın Şampiyonlar Ligi'nde de bir golü var. 


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