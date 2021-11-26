MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.
Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.
Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.
MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:
Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.
Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.
MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:
| Etap
| Tarih
| Ülke
| Pist
| 1
| 6 Mart
| Katar
| Losail
| 2
| 20 Mart
| Endonezya
| Mandalika
| 3
| 3 Nisan
| Arjantin
| Termas de Rio Hondo
| 4
| 10 Nisan
| ABD
| Americas
| 5
| 24 Nisan
| Portekiz
|Algarve
| 6
| 1 Mayıs
| İspanya
| Jerez
| 7
| 15 Mayıs
| Fransa
| Le Mans
| 8
| 29 Mayıs
| İtalya
| Mugello
| 9
| 5 Haziran
| İspanya
| Katalonya
| 10
| 19 Haziran
| Almanya
| Sachsen
| 11
| 26 Haziran
| Hollanda
| Assen
| 12
| 10 Temmuz
| Finlandiya
| Kymi
| 13
| 7 Ağustos
| Büyük Britanya
| Silverstone
| 14
| 21 Ağustos
| Avusturya
| Red Bull Spielberg
| 15
| 4 Eylül
| İtalya
| Misano
| 16
| 18 Eylül
| İspanya
| Aragon
| 17
| 25 Eylül
| Japonya
| Twin Motegi
| 18
| 2 Ekim
| Tayland
| Chang
| 19
| 16 Ekim
| Avustralya
| Phillip Adası
| 20
| 23 Ekim
| Malezya
| Sepang
| 21
| 6 Kasım
| İspanya
| Ricardo Tormo