MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu
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26 Kasım 2021 14:09
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.

Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.

Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.

MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:

Etap

 Tarih

 Ülke

 Pist
1

 6 Mart

 Katar

 Losail
2

 20 Mart

 Endonezya

 Mandalika
3

 3 Nisan

 Arjantin

 Termas de Rio Hondo
4

 10 Nisan

 ABD

 Americas
5

 24 Nisan

 Portekiz

 Algarve
6

 1 Mayıs

 İspanya

 Jerez
7

 15 Mayıs

 Fransa

 Le Mans
8

 29 Mayıs

 İtalya

 Mugello
9

 5 Haziran

 İspanya

 Katalonya
10

 19 Haziran

 Almanya

 Sachsen
11

 26 Haziran

 Hollanda

 Assen
12

 10 Temmuz

 Finlandiya

 Kymi
13

 7 Ağustos

 Büyük Britanya

 Silverstone
14

 21 Ağustos

 Avusturya

 Red Bull Spielberg
15

 4 Eylül

 İtalya

 Misano
16

 18 Eylül

 İspanya

 Aragon
17

 25 Eylül

 Japonya

 Twin Motegi
18

 2 Ekim

 Tayland

 Chang
19

 16 Ekim

 Avustralya

 Phillip Adası
20

 23 Ekim

 Malezya

 Sepang
21

 6 Kasım

 İspanya

 Ricardo Tormo

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