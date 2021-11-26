MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

Etap



Tarih



Ülke



Pist



1



6 Mart



Katar



Losail



2



20 Mart



Endonezya



Mandalika



3



3 Nisan



Arjantin



Termas de Rio Hondo



4



10 Nisan



ABD



Americas



5



24 Nisan



Portekiz



Algarve 6



1 Mayıs



İspanya



Jerez



7



15 Mayıs



Fransa



Le Mans



8



29 Mayıs



İtalya



Mugello



9



5 Haziran



İspanya



Katalonya



10



19 Haziran



Almanya



Sachsen



11



26 Haziran



Hollanda



Assen



12



10 Temmuz



Finlandiya



Kymi



13



7 Ağustos



Büyük Britanya



Silverstone



14



21 Ağustos



Avusturya



Red Bull Spielberg



15



4 Eylül



İtalya



Misano



16



18 Eylül



İspanya



Aragon



17



25 Eylül



Japonya



Twin Motegi



18



2 Ekim



Tayland



Chang



19



16 Ekim



Avustralya



Phillip Adası



20



23 Ekim



Malezya



Sepang



21



6 Kasım



İspanya



Ricardo Tormo





Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle: