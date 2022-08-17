Montero'nun AEK'ya transferi çıkmaza girdi

Beşiktaş 'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kartal kadrosuna stoper takviyesi yapmak için çalışmalar başlamıştı. Siyah beyazlıların savunma hattındaki isimlerden Welinton ve Francisco Montero'nun takımdan ayrılma durumlarının olması sebebiyle çalışmalar hız kazanmıştı.



Teknik direktör Valerien Ismael de defans bölgesine transfer istemişti. Ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.



Kiralık gelmişti



Beşiktaş'a ilk olarak iki sezon öne Sergen Yalçın döneminde kiralık gelen Francisco Montero, gösterdiği performans ve Vida ile uyum yakalaması sonucunda teknik heyetten tam not almıştı.



Bonservisi alındı



bir sezon sonra Beşiktaş, Montero'nun bonservisini 750 bin euro karşılığında Atletico Madrid'den aldı.



Siyah-Beyazlılar 23 yaşındaki stoperin AEK ile görüşmelerde bulunduğu ve siyah beyazlıların, Yunan temsilcisiyle pazarlıklara devam ettiği kaydedilmişti. Yunan basınında yer alan habere göre, İspanyol futbolcunun AEK'e transferi çıkmaza girdi. AEK'in, Montero'nun satın alma opsiyonu konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığı ve masadan kalktığı öğrenildi. Bu gelişme sonrası AEKK kulübünün farklı arayışlara yöneldiği vurgulandı.



Montero eğer AEK'e transfer olsaydı Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Domagoj Vida ile Yunan temsilcisinde buluşmuş olacaktı.



Valerien Ismael ile forma süresi azaldı



Montero, Valerien Ismael'in takıma gelmesinin ardından az karşılaşmada forma giydi. Montero, bu sezon yalnıca 45 dakika görev aldı. Genç stoper geçen sezon da 25 müsabakaya çıkmıştı. Güncel piyasa değeri 2.7 milyon Euro olan futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.









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