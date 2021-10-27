Mohamed Salah, Mısır müfredatına giriyor!

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın Mısır müfredatında yer alacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mohamed Salah, Mısır müfredatına giriyor!
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27 Ekim 2021 18:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.

The Times'ın haberine göre; 29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkenin tamamında hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Haberde; Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretileceği belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla toplamda 12 resmi maça çıkan Salah, 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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