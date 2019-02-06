Mo Bamba bir süre yok!

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Orlando Magic çaylağı Mo Bamba, sol alt bacağındaki bir stres kırığı yüzünden önemli bir süre maç kaçıracağı söylendi.ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin iddiasına göre Bamba'nın ameliyat olmadan iyileşmesi bekleniyor.Magic'in basketbol operasyonları başkanı Jeff Weltman, yaptığı açıklamadaşeklinde konuştu.Bamba, Magic için 47 maçta ortalama 6.2 puan, 5 ribaund ve 1.3 blok ortalamalarla oynuyordu.