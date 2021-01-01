Mitchell: "Rahatsızdım ama bir yolunu bulmam gerekiyordu"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, geçtiğimiz gece LA Clippers'a karşı oynadığı Batı Konferansı yarı finalleri serisinin 1. maçında kendini iyi hissetmediğini, lakin "bir yolunu bularak" işin içinden çıktığını açıkladı.



Midesi bulanan ve biraz sersemlemiş hisseden Mitchell, 45 sayı attığı gecenin ilk yarısındaki performansından rahatsız olduğunu söyledi.



Mitchell, Jazz'ın Vivint Arena'da 112-109'luk skorla galip gelmesinin ardından şu açıklamaları yaptı:



"Evet, kesinlikle biraz kötüydüm ama bazen kendinizi zorlayıp farklı bir moda girmeniz gerekiyor. İlk yarıda sahanın her iki tarafında da berbattım ve bu beni çok rahatsız etmişti. Oyunu doğru okuyamıyordum. Luke (Kennard) ve Reggie (Jackson) üzerimden bir sürü şut sokmuştu ve yorgunluğumun beni etkilemesine engel olamadığım için tembellik ettiğim anlar olmuştu.



Bu yüzden devre arasında 'Bir yolunu bulmam gerekecek' demiştim. İlk yarıda takımım için pek çok şeyi doğru yapmamıştım ve bu da beni çok rahatsız etmişti. Hâlâ da ediyor. Takımımı böyle bir duruma düşürdükten sonra, sahadaki atmosferi belirlemenin benim sorumluluğumda olduğunu düşünmüştüm."



