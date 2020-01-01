Mitchell: "Gerekirse, gelecek ay sezona başlamaya hazırım!"

Utah Jazz'ın yıldızı Donovan Mitchell, "gerekirse gelecek ay" yeni sezona başlamaya hazır olduğunu söyledi.



Mitchell, Jazz'in sezonunun sona ermiş olmasından dolayı, bir sonraki NBA sezonuna başlama hevesinden bahsetti.



Denver Nuggets karşısında playofflarda 3-1 önde olan Jazz, 7. maçta Mike Conley'nin son saniyede üç sayılık sayı atışı kaçırmasının ardından, yedi maçta mağlup olmuştu.



Mitchell, ESPN'in The Jump programında şunları söyledi:



"Gerekirse gelecek ay sezonun başlamasına hazırız. Sanırım gaza gelmiş bulunuyoruz ve bence doğru zihniyet bu... Kendim ve bir çok kişi için, takımdaki tüm adamlar ve koçlar adına söyleyebilirim ki, başlamaya hazırız. "



Mitchell, Jazz'in kaybetme şeklinden motivasyon aldığını belirterek, takımın ölü sezon boyunca konferans görüşmelerinde buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.



Mitchell ayrıca, Nuggets'ın playoff maratonunun izlemenin ona ekstra motivasyon verdiğini açıkladı:



"Bu adamlar gerçekten yapmaları gerekeni yaptılar. Ama günün sonunda, yalan yok, bu durum adamı gerçekten sinirlendiriyor. Biz de çok yakındık, olan oldu. Ama çok yakındık."



