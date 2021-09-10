Miralem Pjanic: 'Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabiliriz'

Beşiktaş'ın Barcelona'nda kiraladığı Miralem Pjanic , sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Taraftarların önceki akşam Atatürk Havalimanı'ndan coşkulu şekilde karşıladığı dünyaca ünlü futbolcu, duygularını yakın çevresiyle paylaştı.



İkna sürecinin hızlı olduğunu belirten Bosnalı yıldız, "Sergen Hoca ile yaptığımız ilk konuşma yeterliydi. Beni gerçekten istedi ve ikna oldum. Özel olduğumu hissettirdi." dedi.



Miralem Pjanic "Taraftarların havalimanındaki karşılamasını görünce, doğru karar verdiğimi anladım. Gerçekten heyecan vericiydi. Doğru yerdeyim. Sadece Süper Lig'de şampiyonluğu kovalamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadroya sahibiz" diye konuştu.



Barcelona'da düzenli olarak idmanlara çıkan ve milli arada Bosna Hersek formasıyla etkili bir performans gösteren Pjanic, Beşiktaş'a hazır şekilde geldi.



Sergen Yalçın, yeni transfer Miralem Pjanic'i Yeni Malatyaspor karşında ilk 11'e yazmayı planlıyor.







