Milli yüzücüler Tokyo Olimpiyatları'nda başarıya kulaç atacak

Türkiye'nin yüzmede 9 sporcuyla A kotasını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanması, büyük sevinç oluşturdu.



Kota barajını geçen milli yüzücüler Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Merve Tuncel, Ümit Can Güreş, Emre Sakçı, Deniz Ertan, Beril Böcekler, Viktoria Zeynep Güneş ve Yiğit Aslan, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları için Edirne'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, AA muhabirine, olimpiyat kotası denemelerinin son dönemini yaşadıklarını söyledi.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olimpik denemeler yapıldığını belirten Kocakaya, şunları kaydetti:



"Türk sporcu açısından Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2013'ten bu yana Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ve Türkiye Yüzme Federasyonu ile ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların eserlerini de hızla görmeye başladık. Türkiye, 2012 Olimpiyatları'na sadece 1 sporcuyla A kotası barajını geçerek gitmiş. 2016 Olimpiyatları'na 2 sporcumuz A kotasıyla gitti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yüzmede 9 sporcumuz gidiyor. Türk yüzmesinin geldiği yer açısından bu ciddi bir rakamdır. Daha önceki yıllarda B barajını geçtiğimizde sevinirdik."



Bakanlık, federasyon ve kulüplerin uyumlu şekilde çalıştığını aktaran Kocakaya, olimpiyatlarda milli sporcuların önemli başarılar elde edeceğine inandığını dile getirdi.



Çalışmalarına 2013 yılında başlayan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin dünya çapında başarılı sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Kocakaya, şöyle konuştu:



"Baktığınızda Yiğit Aslan bir hikayedir. Aile, çocuğu için bir tercih yapıyor. Mersin'den, Kayseri TOHM'a geliyor. Sporcumuz, Kayseri TOHM'da yetişti ve olimpiyat kotası aldı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, olimpik ve ferdi branşlarda Türk sporunun gelişmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii spor kulüpleri olmadan başarı elde etmek imkansız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın direktifleriyle elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin gerçek sonucu da 2024 Olimpiyatları'nda olacaktır. O zaman çok daha iyi sonuçlar alınacağını göreceksiniz. "



Yalçın: "İyi yolda gidiyoruz"



Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye tarihinde ilk defa 9 milli yüzücünün A kotasını geçerek olimpiyatlara katılacağını belirtti.



Sporcularıyla gurur duyduklarını kaydeden Yalçın, "Bunlar bizim ülkemizin milli ve yerli kahramanları." diye konuştu.



Milli sporcuların her platformda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme çabası içerisinde olduklarının altını çizen Yalçın, şunları söyledi:



"Tabii bu tek başına alınan bir başarı değil. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz, teknik ekibimiz ve ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra bizden bu imkanları esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, akabinde Sayın Bakanımızla da her anımızı beraber yaşıyoruz, sevincimizi ve acılarımızı beraber paylaşıyoruz. İyi yolda gidiyoruz, inşallah olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."



"Türk sporu yoluna gümbür gümbür devam ediyor"



Yalçın, yüzmeyi ihya ve inşa etmeye devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"2024 ve 2028 Olimpiyatları'nın geleceği güvendedir. Çünkü gaye varsa amaç, amaç varsa tutarlılık vardır. Tutarlılık varsa başarı vardır. Türk milletinin her şeyin en iyisini hak ettiğine inandığımız için milletimize her şeyin en güzelini yaşatmak bizim görevimizdir. Önümüzde İtalya'da Avrupa gençler yarışları var, inşallah gençlerimizle beraber ülkemize yakıştığı şekilde gidip geleceğiz. Akabinde olimpiyatlar var. Bütün çocuklarımıza maşallah diyoruz. Onlar bu ülkenin milli kahramanları çünkü yerli ve milliler. 9 A kotası ve 13 barajla olimpiyatlara gitmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz onlara inandık ve inanınca başarı geliyor. 'Ben' demedik hep 'biz' dedik. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz, milletimize yakışan bir yoldur."



Yalçın, Türkiye'nin dünyaya verdiği mesajı spordaki başarılarla devam ettireceklerini dile getirdi.



Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde de dünyaya örnek sporcular yetiştiğini anlatan Yalçın, "Türk sporu yoluna gümbür gümbür devam ediyor." ifadesini kullandı.